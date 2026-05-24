4人組グループ・Aぇ! groupの小島健が、25日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（前11：55）に出演。バイきんぐ・小峠英二、天童よしみとともに、“異色トリオ”で千葉県銚子市を走るローカル線「銚子電鉄」の車窓の旅を堪能する。【写真】ドヤ顔！成功して喜びをみせる小島健ロケの舞台は、3年ぶりに水揚げ量日本一を奪還した勢いに沸く銚子。活気あふれる銚子の街で、究極の「映え」と「絶品グルメ」を追い求める。さっそ