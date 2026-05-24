「魅力をたくさん引き出して、いい記事にしてくださいね！」今回のインタビューの様子が後日ネットでも記事配信されることを伝えると、柳原可奈子は明るく弾むような声とチャーミングな笑顔で話した。テレビで見るのと同じ、周囲を自然と明るくする、ピカピカなサニースマイルが眩しい。そして何より、画面を通して伝わるとおり、気配り上手の優しい人という印象だった。この日も謎のライターがゲストの出演番組やプライベートに