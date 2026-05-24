タレントの中川翔子（41）が24日、東京・六本木 蔦屋書店で双子出産後初のコミックエッセイ『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（宝島社）の発売記念イベントを開催した。【写真】ふんわりワンピース姿で登場した中川翔子双子の男の子の子育ては「夢のように時間が早く過ぎていく」としみじみ。「赤ちゃんもついこの間までお腹が爆発しそうなぐらい大きかったので、もう7ヶ月になって、もう捕まり立ちしてるくらい」と成