西武４−３オリックス（パ・リーグ＝２４日）―−西武がカード勝ち越しで首位奪還。同点の六回にカナリオの２ランで勝ち越し、逃げ切った。オリックスは３年ぶりに先発した山岡が一回持たず、後手に回った。◇楽天８−５ロッテ（パ・リーグ＝２４日）―−楽天が逃げ切り、連敗を５で止めた。一回、平良の３ランなど８安打で８得点。藤井が七回途中３失点で今季初勝利を挙げた。ロッテは先発ロングが誤算だった。