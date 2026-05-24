BIGBANG（ビッグバン）のSOL（37）が、グループ結成20周年活動に関してコメントした。22日に韓国公営放送KBS2の音楽トーク番組に出演した。先月、米国の音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」に、G−DRAGON（37）、D−LITE（37）とともにフルメンバーの3人で出演した。その舞台上で、20周年記念ワールドツアーの実施を明かしている。SOLは「ありがたいことにコーチェラが、20周年記念イベントの始まりの場所になった。20年とい