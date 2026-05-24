イタリア・セリエAはこの週末に最終節を行うが、現時点で得点ランク首位に立っているのはインテルFWラウタロ・マルティネスで17ゴールを奪っている。それに続く2位では同じインテルのFWマルクス・テュラム、FCコモのFWタソス・ドゥヴィカス、ローマFWドニエル・マレンで13ゴールで並んでいるが、この中で見逃せないのがマレンだ。マレンは今冬にアストン・ヴィラからローマにレンタルで加わった選手であり、半年でセリエA得点ラン