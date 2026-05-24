FWの優劣を得点数だけで判断することは出来ないかもしれないが、それでも今季オランダ・エールディヴィジで25ゴールを挙げて得点王のタイトルを獲得したフェイエノールトFW上田綺世のインパクトは強烈だった。得点ランク2位のアヤックスFWミカ・マルセル・ゴッツとは8ゴールの差がついており、序盤から得点王レースは上田が独走だった。オランダ『Voetbal Primeur』はシーズン終了に合わせて各ポジション毎の今季ベストプレイヤー