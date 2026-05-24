千賀は戦線復帰に向けて着実にステップを踏んでいるようだ(C)Getty Imagesメッツの千賀滉大が腰椎の炎症による負傷者リスト（IL）登録後、初となる実戦マウンドに登った。現地時間5月22日、シングルAセントルーシーのゲームで先発登板。その投球内容がメジャー公式サイト『MLB.com』で特集記事として報じられている。【動画】相変わらずの切れ味に米評論家も脱帽…千賀滉大の代名詞「ゴーストフォーク」最新版の映像23日、同メ