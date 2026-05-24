◆パ・リーグ西武４―３オリックス（２４日・ベルーナドーム）左ふくらはぎの肉離れでファームで調整していた西武・桑原将志外野手の交流戦からの合流が２４日、決まった。この日の試合後、西口監督が「火曜日（２６日）から上げます」と明言した。桑原は昨オフにＤｅＮＡからＦＡ移籍。今季は不動のリードオフマンとして２２試合に出場し、打率３割１分８厘、２本塁打、８打点の成績を残していたが、４月２１日のソフトバン