◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が６回４失点で今季３敗目を喫した。４回までは阪神打線に対し無失点。しかし５回１死から梅野を迎えると、１３３キロのカットボールを左翼スタンドに運ばれソロ本塁打を被弾した。さらに２死走者なしから才木に中前打を許すと、ドラ１・立石にプロ初本塁打となる右中間への２ランを浴び、この回３点を失った。「カウン