◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）日曜追い切り＝５月２４日、栗東トレセン無傷３連勝で京都新聞杯を制したコンジェスタス（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）は坂路でタイキルッジェーロ（３歳１勝クラス）を半馬身先行する形でスタート。楽な手応えながらスムーズに加速し、５６秒９―１２秒６で併入した。高野調教師は「馬体的には変わりないですが、いい追い切りをし