歌手で俳優の小柳ルミ子が27日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー（日曜午後1時）に初めて出演した。パーソナリティーを務めるお笑いコンビ、爆笑問題とは面識があるといい「お久しぶりねでございます」と、自分の持ち歌のタイトルと掛けてあいさつした後、「何で今まで呼んでくださらなかったの？すぐ駆けつけましたのに」とつやっぽく切り出してトークが始まった。サッカー大好きの小柳は、この日も朝6時まで起きてサッカー