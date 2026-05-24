27日に放送されたTBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）で、「ハーフパンツ論争」が特集された。番組では、東京都の小池百合子都知事が「東京クールビズ」として、職員に服装を自由に選択していいと提案したことで、職場での「ハーフパンツ」着用がOKとなったことが議論となっていることを特集。ちまたでは、「自由があっていい」「オジサンがすね毛を出すなんてキモイ」と賛否両論が上がっていると伝えた。番組コメンテ