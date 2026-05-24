歌手で俳優の小柳ルミ子が24日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー（日曜午後1時）に初めて出演。新境地を切り開いた1983年（昭58）公開の映画「白蛇抄」のエピソードを披露した。30歳当時で「レコード（新曲）を出しても売れない出しても売れない」時代だったという。「ものすごく暗闇の中にいた。小石を投げて波紋を立たせないとと思って引き受けた。身も心も全部、1回脱いで」。裸になって、当時デビューしたばかりの杉本哲太