大相撲夏場所千秋楽の優勝決定戦で、霧島（奥）を押し出しで破り優勝を決めた若隆景＝24日、両国国技館大相撲夏場所千秋楽は24日、東京都墨田区の両国国技館で行われ、東小結若隆景（31）＝本名大波渥、福島県出身、荒汐部屋＝が12勝3敗で大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来2度目の優勝を果たした。25場所ぶりの制覇は琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランク。角界屈指の技巧派が、大関昇進への一歩を再び踏