NHK旗高等学校野球大会で、九州学院が4年ぶりの優勝です。熊本工業と九州学院の決勝戦。2回。1アウト満塁とした九州学院。9番野中のスクイズなどで、一挙、3点をリードします。3回の熊本工業。ノーアウト満塁から、3番山口、4番井藤が連続犠牲フライ。5番宮脇にはタイムリーヒットが飛び出し、同点に追いつきます。しかし、その後、ホームランなどで得点を重ねて突き放した九州学院。4年ぶり10回目の優勝