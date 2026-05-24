北海道中央部に位置する十勝岳が噴火し、144人が犠牲となった火山泥流の発生から100年となる24日、被害を受けた上富良野町で追悼式が開かれた。町民らは設置された献花台に花を手向けた。身内を亡くした同町の中村吉成さん（76）は、親戚の中村照子さん（89）と訪れた。吉成さんは、母親が家族に背負われて避難した話を聞いたといい「町でも、噴火が起きた日を忘れている人が多い。風化させては駄目だ」と話した。追悼式で斉