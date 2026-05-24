◆パ・リーグソフトバンク７―６日本ハム（２４日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が、８回に勝ち越しの左犠飛を放った。６―６の１死一、三塁の好機で打席に立つと、日本ハム・田中の５球目にタイミングを外されながら左翼へ運んだ。定位置付近まで飛ばした打球で、三塁走者・近藤がタッチアップ。頭から滑り込み、生還した。この試合では「ＯＨＳＡＤＡＨＡＲＵＬＥＧＡＣＹＤＡＹ」として選