白川と緑川の防災体制の連携を強化する合同会議が熊本市で開かれました。2025年8月の記録的大雨では、緑川の観測所2か所で最高水位を記録し、白川流域で内水氾濫が起きたため、治水計画に内水リスク情報の公表などを追加しました。熊本地方気象台では、今年の梅雨の降水量はほぼ平年並みと予想しています。