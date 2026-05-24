声優の花澤香菜が、24日放送の『週刊さんまとマツコ』（TBS系／毎週日曜 後1:00）に出演。オーディションで役を勝ち取るために行った、マツコ・デラックスも呆然の“役作り”を明かした。【写真6枚】“おばさん”なんて呼ばせない…かわいすぎる花澤香菜、赤ワンピ&ベットの上で大胆に太もも披露番組では、声優のオーディションの話題に。花澤は、“オーディション必勝法”として、「役になりきるために紙を食べた」と告白