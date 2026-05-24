NMB48安部若菜（24）が、24日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜午後1時30分）に出演。達観した意見で共演者を感心させた。初出演となった安部は「私が自信を持ってできること」を聞かれると、「偽りの自分」とパネルに提示。「アイドルをやってきて気付いたんですけど、生きる上で自分自身は必要ないなと。自分探しとか本当の自分を見つけようとするから苦しいのであって、その場その場で求められている自分をやり