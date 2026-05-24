パキスタン南西部で24日に発生した爆発現場の近くに集まる人々（ロイター＝共同）【イスラマバード共同】パキスタン南西部バルチスタン州の線路付近で24日、爆発があり、列車が脱線して一部が炎上した。地元警察などによると、少なくとも20人以上が死亡した。列車には治安部隊の関係者やその家族らが乗車していたという。地元メディアなどによると、爆発は州都クエッタにある駐屯地と周辺の駅を結ぶ線路の近くで発生。負傷者も