ガールズグループNMIXX（エンミックス）が、韓国テレビ局の主要音楽放送で2冠になった。21日にMnet「M COUNTDOWN」に続き、22日には公営放送KBS2「ミュージック・バンク」でも1位となった。11日に発表した新アルバム「Heavy Serenade」の同名タイトル曲は、公式ファン名「NSWER（エンサー）」に向けた恋の歌で、発売から徐々に順位を上げ、トップに上り詰めた。韓国の主要音源チャートでも、細部含め、4部門でトップに立つなど現在