歌手で俳優の小柳ルミ子が27日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に初めて出演。サッカーについて熱弁した。夜は「ずっと起きてる」と話し、海外、Jリーグ、高校生すべてをテレビ観戦するほどのサッカー好き。来月に控えるFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の試合も、すべて見るという。日本代表では、伊東純也（ゲンク）に注目するとした。サッカーが大好きになったきっかけは、アルゼンチン代表のリオ