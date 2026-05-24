スタイリッシュ空間で渋谷の街を眺めつつリラックス カフェ・「VALLEY PARK STAND（ヴァリーパークスタンド）」は、ホテル「sequence MIYASHITA PARK」の下層に位置していることもあり、空気感はどこかホテルラウンジのよう。ホテルのロビーと「MIYASHITA PARK」をゆるやかにつなぐような存在で、ロビー側とPARK側のどちらからもアクセスできます。店内は、大きな窓から自然光が差し込む開放感たっぷりの空間。コンクリートを基調