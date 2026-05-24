歌舞伎町にあらわれた非日常空間「大人の隠れ家クレープ店」「CrepeCompany」があるのは、新宿・歌舞伎町の雑居ビルの4階。SNSで見た、白とピンクのキラキラした空間をイメージして訪れると、「本当にここで合ってる？」と思わずドキドキしてしまうようなロケーションです。しかし、階段を上がって扉を開けると……一瞬で別世界に！夢のようなかわいらしい空間が広がります。白とピンクを基調にした店内は「いちご」をテーマに統一