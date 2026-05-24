K-POPグループXLOV（エックスラブ）が、女優ハン・ソヒとのコラボを公開し、カムバックへの期待を一気に高めた。来る5月27日、XLOVは2ndミニアルバム『I,God』をリリースする。【写真】日本人も！ジェンダーレスグループXLOVこれに先立ち、去る5月23日、公式YouTubeチャンネルを通じて、タイトル曲『SERVE』のミュージックビデオティザーを公開した。公開されたティザーは、開始から強烈だった。古びたミステリアスな空間を背景に