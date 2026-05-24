初の長編監督作品であり初のオリジナルアニメ『超かぐや姫！』を手掛けた山下清悟監督。大注目の本作はどのように生まれたのか。描きたかったのは普遍的な人間ドラマ── 配信されての反響についてはいかがですか？この規模感になるとは全く想定していませんでした。配信前後で検索をせずともおすすめ欄が『超かぐや姫！』で埋め尽くされたことが何度かあったんですが、経験のないことで驚きました。── 想像以上だったわけですね