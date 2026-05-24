現存するポルトガル製モデルとして最古参ポルトガル屈指のクルマの祭典、カラムロ・モーターフェスティバル。2025年の会場でとりわけ注目を集めた1台が、フォード・モデルAをベースにしたフェルコム・スペシャルだった。その理由は、単にボディが美しいだけではない。【画像】ベースはフォード・モデルAフェルコム・スペシャル同時代のスポーツ・モデルたち全161枚集結した多くの希少車を差し置いて、人だかりは別格。何しろ