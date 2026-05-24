女優の佐々木希（38）が23日放送の「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。秋田出身の有名人が集う秋田県人会について語った。佐々木は人生で最高においしかったものの一つとして、地元・秋田の居酒屋で提供されるめかぶのオムレツを挙げた。「毎年県人会があって」「集まれるメンバーで」と県人会で今年訪れた店だとし、写真も披露。佐々木とオリックスの吉田輝星投手、シンガー・ソングライターの高橋優、バ