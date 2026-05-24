◇東京六大学野球春季リーグ戦第7週最終日2回戦法大2―3明大（2026年5月24日神宮）9回の1死一、三塁のチャンスもあと1本が出ず、法大は連日1点差負けを喫し5勝7敗、勝ち点2に終わった。藤森康淳主将（4年＝天理）は「オープン戦から打線も好調でうまくリーグ戦に入れたんだけど、中盤から心配していたディフェンス面や体力不足などが出てしまった。昨日、きょうのような僅差の試合を勝っていかないと優勝はない。もう1