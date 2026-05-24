アメリカのホワイトハウス近くで発砲事件があり、通行人1人が負傷しました。容疑者の男はシークレットサービスに撃たれ、死亡しました。ABCテレビがホワイトハウスの敷地内で撮影中、発砲音が聞こえ、記者らが身を隠します。23日午後6時すぎ、ホワイトハウス近くで男がカバンから銃を取り出し、突然発砲しました。シークレットサービスと銃撃となり、通行人1人が負傷し、容疑者の男は死亡したということです。記者「ホワイトハウス