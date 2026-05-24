タレントの中川翔子（41）が24日、東京・六本木 蔦屋書店で双子出産後初のコミックエッセイ『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（宝島社）の発売記念イベントを開催した。【写真】ふんわりワンピース姿で登場した中川翔子報道陣からの取材前にはトークショーも行われた。そこにサプライズで登場したのが母・桂子さん。「本当に直前までLINEしていた。全然言わなかったからびっくりした」と照れ笑い。「これまでのお仕事の