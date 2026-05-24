＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館大相撲五月場所は小結・若隆景が大関・霧島を優勝決定戦で撃破して4年25場所ぶり、自身２度目の幕内最高優勝を果たした。2横綱2大関の休場で大混戦となった五月場所に見事に終止符を打った。十四日目を終え、優勝争いは大混戦となった。3敗は霧島と小結・若隆景（荒汐）。そして4敗の伯乃富士、前頭二枚目・義ノ富士（伊勢ヶ濱）、前頭十一枚目・宇良（木瀬）、前頭十三枚