柔軟な発想力が試される「クロスワードパズル」の時間です！上下左右の文字のつながりをヒントに、空欄に入る共通のひらがなを導き出しましょう。今回は3つの言葉を完成させる問題。全てのマスが埋まった時の爽快感をぜひ味わってください。脳をフル回転させて挑戦しましょう！問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・あ □ す（縦の言葉）・た □ わ □（横の言葉）・ぽ □ ず（縦の言葉