中国の有人宇宙船「神舟23号」は、5月24日23時08分の打ち上げを予定しています。同宇宙船は、既存の成熟した技術を基盤に多方面での技術的アップグレードが行われました。まず、帰還モジュールの計器システムが大幅に刷新され、ヒューマン・マシン・インタフェースが最適化されたことにより、視認性と使いやすさが向上しました。また、計器パネルの小型化により、帰還モジュール内の地球へ持ち帰る搭載物用のスペースが広がりまし