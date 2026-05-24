ファッションブランド「ヤングアンドオルセン」のバッグBOOKシリーズ「YOUNG ＆ OLSEN The DRYGOODS STORE BELTED TOTE BAG BOOK」2種と「YOUNG ＆ OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK」2種が、5月26日（火）から、「宝島チャンネル」などで発売される。【写真】ミニーマウスのフェイスチャームポーチもかわいい！新作のラインナップ■おしゃれで便利なバッグ今回発売されるのは、シリーズ累計75万部を突破した、「