◇パ・リーグ日本ハム6―7ソフトバンク（2026年5月24日みずほペイペイD）日本ハムの粘りも実らず、ソフトバンクに開幕から8連敗を喫した。借金3で交流戦・阪神戦に臨むことになった。6―6で迎えた8回1死一、三塁で5番手の田中正義が柳田に決勝の左犠飛を許した。8回からマウンドに上がった田中は2本の安打と四球でピンチを招いた。田中は5月20日の楽天戦に続く失点。ソフトバンク戦の連敗を止めるべく、初回に野村が