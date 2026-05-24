◇セ・リーグ広島5―3中日（2026年5月24日バンテリンドーム）広島・小園海斗内野手（25）が、2回守備からベンチに退いた。この日は「3番・遊撃」で先発出場。初回の打席は三ゴロに倒れると、その裏の守備では2死一、二塁から鵜飼のゴロを逆シングルで捕球しようとしたが、打球は左前へと抜けて3点目を奪われた。続く2回の守備からドラフト3位・勝田と交代。新井監督は「ああいうプレーをされるとチームの士気が落ちる