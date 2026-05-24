◇高校野球春季近畿大会第2日1回戦報徳学園3―1龍谷大平安（2026年5月24日わかさスタジアム京都）高校野球の春季近畿大会は24日に1回戦2試合が行われ、報徳学園（兵庫）が龍谷大平安（京都）を3―1で下して22年以来4年ぶりの初戦突破を決めた。1年生の大崎晧太が「9番・遊撃」で公式戦初出場初先発を果たし、1安打1打点と勝利に貢献した。1―0の4回2死無走者では外角変化球をうまく拾い、中前へ落とす公式戦初安打をマ