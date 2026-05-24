ガールズケイリンの児玉碧衣（31＝福岡・108期、写真）が24日、大宮で当地初優勝を飾り、廃止された千葉を除く全42場制覇を達成した。ガールズにおける全場制覇は石井寛子（40＝東京・104期）に続く史上2人目の快挙。石井は2021年5月5日に福井で当時ガールズケイリンが開催されている全40場制覇を達成。その後、22年6月8日に小田原、24年9月8日に小松島で優勝し、42場制覇を果たしている。