バレーボール男子日本代表の高橋藍が２４日、都内でファンクラブ限定のイベントを開催した。日本テレビの安村直樹アナウンサーが司会を務め、サントリーでチームメートだった兄・塁もゲストで出演し、会場は大盛況。２シーズン日本でプレーした藍は「長いシーズン、皆さんに支えて頂いたのが大きい。これだけ応援して頂けているありがたさを日本に帰ってきたことで実感できました」などと直接ファンに感謝を伝えた。いきなり“