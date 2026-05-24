俳優・仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第19回「過去からの刺客」が17日に放送された。小一郎と慶の関係性が大きく動いた感動回となる一方、終盤に映し出された“不穏な演出”にも注目が集まり、SNSでは今後の展開を不安視する声が相次いでいる。【写真】ネットがざわついた不穏な演出シーン大河ドラマ第65作となる今作は、“天下一の補佐役”とも称される豊臣秀長を主