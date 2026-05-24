第87回オークスを制した今村聖奈騎乗のジュウリョクピエロ（奥）＝東京競馬場第87回オークス＝優駿牝馬＝（24日・東京11R2400メートル芝18頭、G1）3歳牝馬3冠レース第2戦は5番人気ジュウリョクピエロ（今村聖奈騎乗）が2分25秒6で優勝した。今村騎手は日本中央競馬会（JRA）の女性ジョッキーで初めてクラシックレースに騎乗して勝利。ジュウリョクピエロはG1初制覇で1着賞金1億5千万円を得た。寺島良調教師もこのレース初勝利。