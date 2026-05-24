◆パ・リーグソフトバンク７―６日本ハム（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムはソフトバンクに逆転負けで球団ワーストを更新するソフトバンクに開幕８連敗の屈辱となった。新庄監督の通算３００勝に王手をかけて福岡に乗り込んだが、３タテで返り討ちにあった。打線は初回に野村のプロ初となる７号満塁本塁打で４点を先制した。しかし、先発の北山が２回２死から３連打で満塁のピンチを招くと、正木の押し出し四球、周東