◆パ・リーグソフトバンク７―６日本ハム（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクが開幕から続く日本ハム戦の連勝を８に伸ばし、開幕カード・日本ハム３連戦以来となる同一カード３連勝を収めた。この日は「ＯＨＳＡＤＡＨＡＲＵＬＥＧＡＣＹＤＡＹ」として開催され、ホークス全選手が８９番を着用してプレーした。負けられない試合で先発のマウンドに上がった前田悠は、先頭・水野にヒットを浴びると、１死から