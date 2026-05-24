◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２４日、美浦トレセンパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は開場直後の４時半頃に美浦・坂路に登場。スピード感あふれる走りで５２秒４―１２秒０で駆け上がり、自身のタイムを０秒７も更新する自己ベストをマークした。太田助手は「レース後のダメージもなかった。入厩してからは順調です」とコメントした。皐月賞（