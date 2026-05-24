歌舞伎俳優の片岡愛之助（５４）が２３日、アメーバオフィシャルブログを更新。自身の大阪での公演を前に、映画「翔んで埼玉」で共演した“宿敵”ＧＡＣＫＴとの２ショットを公開した。愛之助は「久しぶりに友人に会えた！！」とブログをエントリー。黒縁メガネ姿でサムアップを決める自身と、サングラス姿で逆ピースをするＧＡＣＫＴの２ショットからは、共演から時間が経っても変わらぬ仲の良さがうかがえる。「大人になって