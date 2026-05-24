◆チャンピオンズ＆チャターカップ・Ｇ１（５月２４日、香港・シャティン競馬場・芝２４００メートル）香港の最強馬ロマンチックウォリアー（セン８歳、香港・ダニー・シャム厩舎、父アクラメイション）がＧ１・１５勝目を挙げた。道中は３〜４番手を追走。４コーナーでは前を行く２頭と差があったが、一歩一歩追い詰め、残り５０メートル付近でナンバーズ（Ｋリョン騎手）をかわして先頭に立ち、そのまま押し切った。勝ちタイム