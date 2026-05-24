◆ファーム・リーグハヤテ５―２１巨人（２４日・静岡）巨人２軍はハヤテに２１―５で勝利し、今カードを２勝１敗で勝ち越し。２７勝２１敗１分で貯金６となった。先発の森田駿哉投手（２９）が７回３安打２失点の好投で、ファーム・リーグ中地区トップに並ぶ５勝目。２番手の育成・板東湧梧投手の（３０）が８回に４安打で３点を失ったが、９回はドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が無失点に抑えた。打線は２回